Medolla, maxi schermo in piazza Fellini per gli Europei di calcio

MEDOLLA- Cominciano gli Europei di calcio e a Medolla si accende il maxischermo di piazza Fellini per le partite dell’Italia.

Primo appuntamento venerdì 11 giugno, per l’esordio con la Turchia e mercoledì 16 per

il match con la Svizzera, sempre con calcio d’inizio alle ore 21.

Mentre per la terza e ultima sfida del girone eliminatorio con il Galles, in programma domenica 20 alle ore 18, essendo in orario pomeridiano, la troppa luce purtroppo non consente la visione all’aperto.

Eventuali ulteriori appuntamenti dipenderanno dal cammino negli Azzurri del torneo.

L’ingresso sarà gratuito. Nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid19, saranno vietati gli assembramenti e i posti saranno limitati a 120, tutti a sedere.

“Restituiamo le partite della Nazionale di calcio come festa popolare e di tutti – commenta l’assessore allo Sport Stefano Bonfatti – in piena sicurezza, anche se con le limitazioni ancora previste dalla legge. Ringrazio pubblicamente i volontari della Pro Loco, che si sono messi a disposizione per regolare gli accessi, nonostante siano impegnati nell’organizzazione della Fiera, un altro appuntamento che confermiamo nel programma estivo, così come accaduto l’anno scorso”.