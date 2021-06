Medolla, raccolta fondi in sostegno della famiglia di Pablo “Chico”

MEDOLLA – E’ stata organizzata una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Pablo “Chico” Colon, gestore della pizzeria ‘Chico’ Gusto di Medolla. L’uomo, di origine dominicane, che, con la moglie Valentina, gestiva il ristorante sulla Statale, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Crevalcore sulla provinciale Sp84. Ad alcuni giorni dalla scomparsa, è arrivata la decisione di organizzare una raccolta fondi in sua memoria. Colon, per tutti “Chico”, 41 anni, era conosciuto come un gran lavoratore (aveva gestito anche una pizzeria a Cavezzo), serio e affidabile, “una persona straordinaria”. Oltre alla moglie, lascia tre figli, di età compresa fra i 6 e i 12 anni.

