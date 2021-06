Mirandola, biciclettate, laboratori e musica: gli eventi di giugno al Barchessone Vecchio

MIRANDOLA – “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione”, al Barchessone Vecchio di San Martino Spino, inaugura a partire da domenica 6 giungo un nuovo mese di eventi rivolti a tutti, famiglie comprese, tra mostre, biciclettate, laboratori per i più piccoli e soprattutto tanta musica.

Dopo il numero di presenze in crescendo, nel maggio scorso, quando è ripartita l’attività, presso la storica struttura, punto di riferimento nelle valli mirandolesi, gli appuntamenti di questo mese si aprono con un passaggio di testimone con la mostra “Le Radici del Futuro Work in Progress” (a cura del comitato promotore per la realizzazione dell’archivio “ArKiArkivio – Fabio Reggiani Architetto”), che sarà visitabile fino al 27 giugno.

Ambiente, aria aperta e voglia di pedalare invece caratterizzeranno al giornata di domenica 6 giugno. Per le ore le 17:00, è stata organizzata una biciclettata con l’obiettivo di andare alla scoperta del Fitomuseo delle Valli e del Territorio. Un percorso volto a stimolare la conoscenza della flora che circonda le Valli a cura di Roberto Tinarelli e Ecosistema.

Una settimana dopo, domenica 13 giugno saranno invece tre, le attività in programma Alle ore 16:00 si parte col laboratorio di costruzione rivolto ai bambini per fare e creare con le proprie mani, curato da Astronave Lab; un’ora dopo 17:00 via alla passeggiata sui percorsi Nordic Walking nelle Valli, realizzata dall’Associazione Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese. Alle ore 18:30 primo dei tre concerti in programma a giugno, con Alma Swing, a cura della Scuola di Musica C. G. Andreoli, che proporrà musica jazz francese e manouche.

Domenica 20 giugno alle ore 18:00 nuovo appuntamento con la musica: note jazz e bepop con il concerto di Sandro Comini Jazz Friends, sempre a cura della Scuola di Musica C. G. Andreoli. Le attività del mese di giugno si concluderanno domenica 27 giugno alle ore 18:00 con il concerto della band Young Gardens che proporrà musica alternative-rock, a cura della Scuola di Musica C. G. Andreoli.

In aggiunta a questi eventi si ricorda che: il Barchessone Vecchio è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 15:30 alle 19:30; è possibile noleggiare gratuitamente le biciclette e i bastoncini da Nordic Walking messi a disposizione dal Comune di Mirandola. Inoltre tutti i sabati, dalle 16:00 alle 18:00, sarà possibile avventurarsi in bicicletta alla scoperta delle Valli accompagnati da un percorso sonoro realizzato dalla Compagnia Teatrale Koinè. I visitatori che parteciperanno, nel corso della stagione 2021, ad almeno 3 appuntamenti potranno ricevere un ricordo del Barchessone Vecchio, fatto a mano con la maestria e la cura del laboratorio Insetti Xilografici di Mirandola. In rispetto alle norme previste dall’attuale normativa Covid 19, tutte le iniziative si svolgeranno solo su prenotazione. Sarà possibile prenotare al numero 0535.29770, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 o il lunedì e il giovedì pomeriggio, o al numero 320.4325732 solo di sabato e domenica pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30, oppure scrivendo all’indirizzo mail barchessone@comune.mirandola.mo.it . Per i percorsi di Nordic Walking invece è necessario prenotare ai numeri 393 7881031/3386216834. Per seguire appuntamenti e novità della nuova stagione al Barchessone Vecchio è possibile consultare anche il nuovo sito www.terredeipico.it.

