Mirandola, il cerotto di Prometheus aiuta la guarigione degli animali: vinto il concorso di Intesa San Paolo

MIRANDOLA – La start up Prometheus, con sede nel Tecnopolo di Mirandola, come si legge sulla stampa locale, rientra tra le quattro aziende italiane che hanno vinto il concorso organizzato da B Holding e B Heroes (programma promosso da Intesa San Paolo e Innovation Center), che metteva in palio, complessivamente, un milione di euro. Il prodotto messo a punto dalla start up con sede a Mirandola è un cerotto, dal nome Ematik, in grado di ridurre i tempi di guarigione di cani, cavalli e gatti, grazie all’arricchimento del sangue del “paziente” con biopolimeri. Il cerotto elaborato da Prometheus non è per il momento utilizzabile sugli esseri umani, anche se la start up sta lavorando in questo senso con l’obiettivo di espandersi, oltre che in quello veterinario, anche nel settore ospedaliero. Parte dei fondi utilizzati da Prometheus per mettere a punto il cerotto Ematik provengono da una campagna di crowdfounding che ha permesso di raccogliere quasi un milione di euro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017