Nonantola d’estate: 35 serate di eventi tra teatro, musica e cinema

Teatro

Dopo il successo dello scorso anno, tornerà la rassegna teatrale “Giardino Troisi”, organizzata dal Comune di Nonantola e ATER, con sette spettacoli per bambini e famiglie, tra narrazioni e burattini, clownerie e concerti teatrali (si inizia il 29 giugno). Imperdibile anche lo spettacolo “Musical Box”, un vero e proprio gran galà del musical ospitato da una vera e propria eccellenza in materia: la Compagnia delle MORE (10 luglio).

Cinema

Tanto spazio avrà il cinema, con la rassegna di opere prime a cura del Nonantola Film Festival, con proiezioni e incontri con attori e registi (20-27 giugno).

Musica

La musica, poi, è sempre di casa a Nonantola. Si inizierà il 18 e 19 giugno con una ridotta ma esplosiva edizione della Festa della Musica in Perla Verde. Non mancheranno poi i concerti della tradizionale rassegna “Salto nel suono”: tre serate inaugurate, il 1 luglio, dallo spettacolo “Musica Stretta Live”, tratto dalla fortunata webserie della Fonoteca Comunale. Per la prima volta nell’estate nonantolana ci sarà spazio per la musica classica attraverso due concerti organizzati da Amici della Musica (22 e 27 luglio).

Non è la Fiera

Nel weekend del 23-26 luglio, Pro Loco, in collaborazione con Aemilia e Radioattiva, presenterà la seconda edizione di “Non è la Fiera”, con concerti, intrattenimento ed un viaggio per immagini nella Nonantola di ieri e di oggi.

Servizi culturali

Dedicate soprattutto ai bambini le proposte dei servizi culturali comunali, con letture, esperienze e laboratori pensati per frequentare, divertendosi, gli orizzonti della scienza e della filosofia.

Queste le parole dell’assessore alla cultura Andrea Zoboli – “Raramente Nonantola ha avuto un programma estivo così ricco, 35 serate, e così vario. Lo dovevamo, ad una comunità che in questi mesi sta attraversando la duplice emergenza della pandemia e della ripresa dall’alluvione. Un grande sforzo da parte dell’Amministrazione Comunale e dei servizi culturali, con il contributo determinante di tante associazioni che ritroviamo protagoniste dopo i lunghi mesi di fermo dello spettacolo e delle iniziative pubbliche. Ci auguriamo questa possa essere l’ultima estate segnata dalle limitazioni sanitarie, e di poter riabbracciare già l’anno prossimo le nostre tradizionali manifestazioni in forma completa. Nel frattempo, vi aspettiamo ancora numerosi, come lo scorso anno, nel Giardino Perla Verde”.

Informazioni

Tutti gli eventi sono ad accesso limitato, nel rispetto delle normative sanitarie, e sono gratuiti. Fanno eccezione gli spettacoli della rassegna teatrale “Giardino Troisi”, con biglietti dai 3 ai 5 euro, e lo spettacolo “Musical Box”, con accesso a 15 euro.

Il programma completo sarà distribuito nelle case dei nonantolani ed è consultabile online sul sito www.comune.nonantola.mo.it.