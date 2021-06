Nonantola Film Festival: in programma il film d’animazione premio Oscar “Coco”

NONANTOLA- Con il cartoon americano per tutta la famiglia “Coco” diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina – film vincitore dei premi Oscar 2018 per il Miglior Film d’animazione e per la Migliore Canzone – continua martedì 22 giugno alle 21.15 al Giardino Perla Verde a Nonantola la rassegna serale estiva del Nonantola Film Festival 2021, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione su EventBrite.

Miguel è un ragazzino con un grande sogno: quello di diventare un musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.

E’ possibile consultare il programma completo del Festival sul sito www.nonantolafilmfestival.it e sulla pagina Facebook del festival.

