Nonantola Film Festival: prossimo appuntamento con “Dafne” di Federico Bondi

NONANTOLA- Con “Dafne” opera seconda di Federico Bondi – film vincitore del premio FIPRESCI al festival di Berlino 2019 – continua venerdì 25 giugno alle 21.15 al Giardino Perla Verde a Nonantola la rassegna serale estiva del Nonantola Film Festival 2021, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’ingresso è come sempre gratuito, ma è consigliata la prenotazione su EventBrite.

Prima del film, la proiezione dei corti “High Adventure” della troupe Omae Wa e “Tovellia Sanguinea” della troupe SenzArti vincitori di due menzioni speciali alla gara “4 Giorni Corti+2 – edizione 2021”. Saranno presenti in sala membri della troupe Omae Wa.

La trama- Una trentacinquenne portatrice della sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, sa organizzare da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai ge­nitori, Luigi e Maria. Quando Maria muore all’im­provviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda nella depressione e Dafne non è solo spinta a confrontarsi con la perdita ma deve anche sostenere il genitore. Finché un giorno ac­cade qualcosa di inaspettato: insieme decidono di affrontare un trekking in montagna, diretti al pae­se natale di Maria. Lungo il cammino, scopriranno molte cose l’uno dell’altra e impareranno entram­bi a superare i propri limiti. Protagonisti del film la straordinaria Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli e Stefania Casini.

