Open Night: posti esauriti per la vaccinazione Covid alla Fiera di Ferrara

FERRARA- Sono bastate poche ore per registrare il tutto esaurito anche per i sette “open night” programmati dall’Azienda USL di Ferrara per chi desiderava vaccinarsi in orario serale alla fiera.

Erano 1750 le dosi di Johnson & Johnson disponibili grazie a sedute vaccinali straordinarie programmate da lunedì 7 e domenica 13 compresi, dalle 20 alle 24. “Ferrara e la sua provincia stanno rispondendo con profonda responsabilità alla campagna vaccinale. Dando un fortissimo segnale di vicinanza e coerenza agli operatori sanitari che stano lavorando allo strenuo delle proprie forze in questa emergenza sanitaria per contrastare la diffusione del Covid 19”- queste le parole della direttrice Monica Calamai, in visita martedì 8 giugno all’hub vaccinale di Ferrara Fiere per ringraziare personalmente gli operatori al lavoro che continuano a dimostrare grande professionalità e spirito di sacrificio. Il meccanismo adottato è sempre lo stesso: le persone di età compresa tra 18 e 39 anni hanno potuto prenotarsi sul sito www.ausl.fe.it , cliccando sull’apposito banner. Nessuna vaccinazione possibile a chi si presenta in Fiera senza appuntamento. Chi avesse prenotato e dovesse cambiare idea, è pregato di inviare una mail con nome, cognome, codice fiscale ed estremi dell’appuntamento che aveva fissato, all’indirizzo info.vaccinazionicovid19@ausl.fe.it

