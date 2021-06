Pallamano Arci Ravarino, l’Under 15 vince la Final Four regionale e vola ai Nazionali

RAVARINO – L’Under 15 della Pallamano Arci Ravarino vince la Final Four regionale e vola ai Nazionali. Continua la cavalcata dei ravarinesi, che tra le mura amiche hanno battuto in finale Carpi 39 a 22, strappando così il biglietto per Misano Adriatico, dove dovranno vedersela con gli altri campioni regionali. Partita avvincente che dopo una prima fase molto equilibrata vede i ragazzi di mister Zanfi incrementare il proprio vantaggio e chiudere agevolmente la partita. Dal 6 all’11 luglio, nella località balneare, i giovani saranno quindi chiamati a rappresentare l’Emilia-Romagna nella rincorsa al titolo nazionale.

Un risultato incredibile quello finora ottenuto, frutto della fattiva collaborazione tra Amministrazione comunale, Circolo Arci Uisp e sponsor locali (commercianti e artigiani in primis), che hanno supportato gli atleti ed il team di preparatori e tecnici agli ordini di mister Angelo Zanfi, storico volto della pallamano nazionale.

Per la cronaca, il week end sportivo al Palazzetto dello sport di Ravarino ha visto nella giornata di sabato 29 sfidarsi le quattro semifinaliste, con le due ferraresi che cedono il passo alle avversarie:

Arci Ravarino – Ariosto Ferrara 39-22

Estense Ferrara – Pallamano Carpi 30-31

La “finalina” ha visto nel derby prevalere l’Ariosto per 18-16 nei confronti dei concittadini dell’Estense, in un match dove non sono mancate le scintille. Alle premiazioni, presiedute dalla sindaca Maurizia Rebecchi e dal consigliere con delega allo Sport Emanuele Rossi, stati d’animo differenti tradivano i volti degli atleti: sotto i flash dei fotografi, tra coppe e medaglie, la gioia dei primi classificati ed il rammarico degli avversari hanno comunque reso indimenticabile questo evento sportivo, che ha segnato tra l’altro il ritorno del pubblico sugli spalti, un preludio al tanto atteso ritorno alla normalità.

