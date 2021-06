Picchia l’infermiere per impedire all’amica di vaccinarsi

PIANORO- E’ successo all’hub vaccinale di Pianoro venerdì 25 giugno: per impedire a un’amica di vaccinarsi l’ha inseguita e aggredita all’interno del centro vaccinale e poi ha picchiato un infermiere infermieristico.

A fine giornata era avanzata una dose di Pfizer e, come accade in questi casi, si è cercato di trovare qualcuno a cui somministrarla. E’ stata quindi individuata una donna all’esterno che si è detta disponibile, visto che era da tempo in attesa del vaccino.

A segnalarlo è stara la Uil-Fpl che chiede all’Ausl, con il segretario generale regionale e provinciale Paolo Palmerini, sostegno fattivo e tutela per il personale sanitario vittima di episodi come questo.

Fonte:Ansa

