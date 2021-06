Prosegue con la commedia “The Farewell – Una bugia buona” il Nonantola Film Festival

NONANTOLA- Con la commedia “The Farewell – Una bugia buona” diretto dalla regista sinoamericana Lulu Wang – film che è valso alla sua protagonista Awkwafina il Golden Globe 2020 come miglior attrice in un film brillante – continua mercoledì 23 giugno alle 21.15 al Giardino Perla Verde a Nonantola la rassegna serale estiva del Nonantola Film Festival 2021, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’ingresso sarà come sempre gratuito, ma è consigliata la prenotazione sul sito di EventBrite.

Prima del film, la proiezione del corto “Mary Mary, So Contrary” del regista di Singapore Nelson Yeo, vincitore della Freccia d’oro come miglior film alla prima edizione del Ribalta Experimental Film Festival svoltosi a Savignano sul Panaro a fine maggio.

Billi Wang è nata a Pechino ma vive a New York da quando aveva sei anni. Il suo contatto sen­timentale con la Cina è Nai Nai, la sua vecchia nonna, ancorata alle tradizioni e alla famiglia. Salda e praticamente indistruttibile, a Nai Nai viene diagnosticato un cancro. La famiglia deci­de di nasconderle la verità e di trascorrere con lei gli ultimi mesi che le restano da vivere. Figli e nipoti, traslocati negli anni in America e in Giappone, rientrano in Cina per riabbracciarla e per ‘improvvisare’ un matrimonio che allontani qualsiasi sospetto. Risoluti e uniti nella bugia, trovano in Billi una resistenza. Inconcludente nella vita e insoddisfatta della vita, Billi vorreb­be liberarsi dell’angoscia e rivelare alla nonna la prognosi infausta. Tra oriente e occidente, tro­verà una sintesi tra due culture e due condotte etiche.

