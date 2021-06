San Prospero, i “giovani favolosi”: Francesco Malavasi parla del collettivo di poeti

Chi sono i “Modena city rimers”?

E’ il primo collettivo poetico di Modena. Nati a fine 2017, abbiamo cominciato a battere le strade cittadine dai centri sociali ai locali più blasonati. Il nostro obiettivo, lo ricordiamo spesso, è resuscitare la defunta offerta culturale locale con una poesia che non insegni a nessuno, ma che impari da tutti.

In cosa consistono le vostre performance?

Coinvolgiamo il pubblico in eventi di poesia performativa: poetry slam (siamo affiliati al circuito Lega Italiana Poetry Slam), reading e spettacoli. Creiamo serate che siano godibili da tutti, specie dai non appassionati del settore, collaborando all’occasione con esponenti di altre forme artistiche, come rap, ballo, musica, fotografia.

Ricordiamo alcuni dei vostri spettacoli più importanti

A marzo 2019 siamo stati ospiti del Peppino Impastato Festival contro le mafie. Ad agosto 2019 abbiamo ospitato le semifinali regionali di poetry slam LIPS. Dal 2018 collaboriamo col Poesia Festival, il più importante evento di poesia in Italia, organizzando iniziative ed esibendoci noi stessi. Ad aprile 2020 abbiamo realizzato la “Maratona poetica”, evento online che aveva lo scopo di raccogliere fondi per il policlinico di Modena. Sbarcheremo il 25 giugno alla “Tenda” con la finale del torneo di Poetry Slam Modnaslacanta 2020/2021, le cui semifinali hanno visto la partecipazione dei migliori performer in Italia nei locali storici di Modena (Passioni, Abate Road, Artigiani della Vita).

Siete soddisfatti della risposta del pubblico?

Abbiamo avuto la fortuna di conoscere sin dai nostri esordi un pubblico ampio e variegato, poiché abbiamo saputo cogliere la fame di eventi culturali che anima le persone di ogni età ed estrazione sociale. Cerchiamo, ogni giorno, di saziarla, pur avendo commesso molti errori. Tenteremo di offrire maggiore programmazione ai nostri eventi per la prossima stagione, oltre a stabilizzare i nostri canali social e di comunicazione. Punteremo inoltre su un’offerta di eventi ancor più diversificata per non perdere l’energia della scoperta che il pubblico trasmette ai nostri eventi.

Il prossimo passo?

Sarà una maggior integrazione del collettivo nei progetti scolastici di scuole medie e superiori di Modena e provincia. Dei nostri valori, il futuro è quello principale, poiché è lì che vivremo domani. E onestamente, ad un mondo dove la poesia si riduce a un post it su Instagram di Francesco Sole, preferiamo credere che la prossima generazione di poeti e poetesse sarà in grado di creare, scoprire, inventare e reinventare quest’arte davvero eterna. Ci piace pensare, con un po’ di presunzione, di poter aprire loro, un minimo, la via.