Scontro tra furgone e moto, ferito un 38enne

MODENA – Un motociclista di 38 anni è rimasto ferito nello scontro contro un furgone avvenuto intorno alle 10.15 della mattinata di giovedì 3 giugno, in via Emilia ovest, a Modena, all’altezza dell’intersezione con via Livingstone. Sul posto per i rilievi di legge e il servizio di viabilità sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Modena.

Come ricostruito dall’Infortunistica, che sta accertando le cause dell’accaduto, durante una manovra di svolta si sono scontrati un furgone Fiat Doblò, guidato da un 38enne residente a Modena, che trasportava anche un passeggero, e una moto Honda, condotta dal 38enne che vive in un comune della provincia. Entrambi i veicoli procedevano dalla periferia verso il centro cittadino.

Dopo l’impatto il motociclista è finito a terra, riportando ferite di media gravità, ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza del 118

