Torna “Una settimana da Scienziato”, l’evento promosso da Unimore

MODENA- Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) di Unimore ripropone il tradizionale appuntamento con “Una settimana da scienziato”, un’iniziativa rivolta alle studentesse ed agli studenti delle classi quarte degli Istituti superiori delle province di Modena, Reggio Emilia, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Appuntamento ormai irrinunciabile per le scuole del territorio, l’iniziativa riprende il format delle passate edizioni, che ha incontrato un indice di elevato gradimento tra i/le partecipanti.

L’obiettivo è quello di continuare a coinvolgere e incuriosire i ragazzi, presentando percorsi innovativi e attività il più possibile interattive, che mettano al centro le studentesse e gli studenti coinvolti.

L’iniziativa si svolgerà da lunedì 14 giugno fino a venerdì 18 giugno a distanza, tramite aule virtuali, accogliendo una sessantina di studenti provenienti da 16 scuole del territorio, selezionati fra i più interessati alle tematiche tecnico-scientifiche.

Durante il percorso proposto ragazze e ragazzi avranno l’occasione di lavorare a stretto contatto con ricercatori e docenti dell’Università, per approfondire le loro conoscenze in diversi ambiti della fisica, dell’informatica e della matematica: bolle di sapone, problemi di massimo e minimo, architettura degli elaboratori, automobili a guida autonoma, onde luce e materia, esplorazione della materia al computer, buchi neri, nanotecnologie, computer quantistici, sono solo alcuni dei temi che verranno esplorati durante la settimana, alternando attività seminariali, di laboratorio e di rielaborazione degli argomenti affrontati.

Un momento molto atteso, al termine della settimana, è il contest: gli studenti saranno divisi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali sarà associato a un nome celebre di scienziato nel campo della Fisica, dell’Informatica o della Matematica e ciascun gruppo lavorerà a distanza in una propria aula virtuale, con l’idea di dover presentare, in pochi minuti di tempo, un concetto o argomento a scelta fra quelli affrontati nella settimana. Le migliori presentazioni saranno premiate dai docenti del FIM con dei gadget che saranno fatti recapitare direttamente alle scuole.

Nei pomeriggi di giovedì 17 e venerdì 18 giugno infine, i ragazzi avranno modo di capire, dal racconto in prima persona di alcuni professionisti, laureati in fisica, informatica e matematica, quali sono le possibilità di carriera offerte da queste lauree, toccando con mano il mestiere dello scienziato.

L’obiettivo è quello di orientare i partecipanti nelle scelte future perché siano in grado di cogliere le nuove opportunità lavorative che la nostra società, in continua evoluzione, ci offre.

“Cominciamo a guardare con fiducia e ottimismo al futuro – afferma la professoressa Michela Eleuteri, presidentessa della Commissione per la Divulgazione della cultura scientifica del FIM – e siamo fiduciosi che la prossima edizione possa essere organizzata in presenza. L’orientamento è un momento davvero cruciale per i nostri ragazzi e oggi più che mai essi hanno bisogno del nostro sostegno e del nostro entusiasmo. In questa prospettiva noi del FIM siamo accanto a loro, con la passione che da sempre ci contraddistingue. Con iniziative come questa cerchiamo di avvicinare le studentesse e gli studenti alla scienza, per poterli guidare nella scelta del proprio percorso di studi a livello universitario e permettere loro di diventare cittadini consapevoli, in grado di comprendere al meglio la realtà che li circonda. La distanza non ferma la nostra voglia di trasformare gli ostacoli in opportunità, le difficoltà in risorse. E tutto questo ancora una volta grazie al prezioso lavoro di colleghe e di colleghi che in questi mesi sono riusciti a tenere i contatti con le scuole e a lavorare in perfetta sinergia con tutte le parti coinvolte.”