Vaccini: a luglio Pfizer potrebbe rallentare le forniture in Emilia-Romagna

MODENA- “Abbiamo il rischio che Pfizer, a luglio, rallenti rispetto alle forniture attese e stiamo discutendo con il governo in queste ore e giorni” . Ad affermarlo è stato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite della trasmissione televisiva Mattino5.

Nelle prime due settimane di luglio sembra infatti che Pfizer potrebbe non ottemperare alla fornitura di un consistente numero di dosi (200mila stando alle prime indiscrezioni) mettendo in questo modo a rischio le prenotazioni delle nuove prime dosi per le fasce d’età interessate.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017