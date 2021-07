4 kg di droga tra cocaina, crack e hashish: condannato 29enne

MODENA- Sei anni e 9 mesi: è questa la condanna che il giudice dell’udienza preliminare ha inflitto a un 29enne modenese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma illegale.

Durante un doppio blitz della Squadra Mobile della polizia di Stato, lo scorso gennaio, i militari avevano perquisito i due appartamenti in uso al 29enne modenese: uno al Villaggio Giardino e l’altro zona Buon Pastore.

Secondo quanto era emerso dalle indagini investigative, l’uomo era uno dei protagonisti della piazza di spaccio modenese e proprio dalle verifiche su un anomalo via vai nell’appartamento di Villaggio Giardino partì la prima perquisizione: in casa c’era solo la fidanzata ma vennero trovata una piccola cassaforte nella quale, una volta aperta, i poliziotti hanno trovato: 120 grammi di cocaina e hashish, 460 euro in banconote e un vecchio revolver calibro 38 con alcune munizioni.

Il suo compagno, invece, non c’era ma fu rintracciato qualche ora dopo nell’appartamento di zona Buon Pastore: l’uomo aveva cercato di disfarsi del borsone con la droga gettandolo dalla finestra.

Sotto, però, un poliziotto stava presidiando l’area.

Nella sacca c’erano i tre chili abbondanti di cocaina, 1,5 chili di hashish e 80 grammi di crack.

Il 29enne, difeso dall’avvocato Roberto Ghini, ha optato per il giudizio abbreviato al fine di ottenere – se considerato colpevole – uno sconto di pena di un terzo.

