Bambini investiti a Mirandola, Sinistra Civica: “Il sindaco deve occuparsi di sicurezza”

“Il sindaco deve occuparsi di sicurezza”. E’ quanto reclama Sinistra Civica per Mirandola ricordando il caso delle ragazzine investite e ferite gravemente in via Toti e quello del bambino che stato investito davanti alla sua scuola e poi multato per non aver attraversato sulle strisce pedonali

Spiegano da Sinistra Civica:

Abbiamo tutti appreso dai giornali del terribile incidente accorso in via Toti qualche giorno fa.

Al di fuori delle dinamiche specifiche e delle responsabilità di questo singolo evento, sappiamo molto bene che quella è una zona (l’incrocio su via Toti non è l’unico che negli anni ha visto numerosi e a volte fatali incidenti) di alto rischio per la nostra viabilità cittadina, nel cuore di uno dei quartieri residenziali storicamente più popolosi e via di passaggio intermedio tra punti strategici verso servizi e strade principali.

Come Sinistra Civica per Mirandola chiediamo quindi che invece di multare studenti minorenni o di occuparsi di invogliare i vigili a rimanere a Mirandola in prospettiva del Mirandola-exit, questa amministrazione si faccia carico dopo 2 anni di mandato, della sicurezza quotidiana della nostra città, che passa anche per la sicurezza di attraversare le strade e guidare in serenità.

Zone 30, dissuasori di velocità, maggiore segnaletica orizzontale e verticale, percorsi protetti e dedicati anche in carreggiata per le biciclette…questo ed altro per garantire la sicurezza come reale e concreta condizione ma che per questa amministrazione sembra davvero essere stata solo una parola abusata in campagna elettorale senza reali conseguenze.