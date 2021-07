Bastiglia, in seguito ai lutti che hanno colpito la comunità, annullato l’evento in piazza Repubblica

BASTIGLIA – In seguito ai lutti che in queste ore hanno colpito la comunità (la morte di una bambina di soli due anni per un arresto cardiorespiratorio e quella di un uomo che si è tolto la vita nei pressi della tomba della moglie), l’Amministrazione comunale di Bastiglia ha deciso di annullare l’evento in programma questa sera, venerdì 9 luglio, in piazza Repubblica, nell’ambito della rassegna “E…state a Bastiglia”. Ai famigliari delle persone coinvolte, si legge nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal Comune di Bastiglia, vanno le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale, a nome di tutta la comunità di Bastiglia

