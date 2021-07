Bomporto, intervento di moderazione del traffico sulla Panaria, tra Gorghetto e San Michele

BOMPORTO – È in fase di ultimazione l’intervento di moderazione del traffico in via Panaria, tra le frazioni San Michele e Gorghetto, importante intervento di sicurezza stradale realizzato dal Comune di Bomporto. In questi giorni, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune, è stata completata la segnaletica orizzontale ed entro il mese di luglio saranno conclusi i lavori sul tratto stradale di circa due chilometri tra le due località vicino a Solara.

Da parte dell’Amministrazione comunale di Bomporto un investimento da 100mila euro per un intervento di sicurezza stradale atteso da tempo dai residenti di Gorghetto, che intende ridurre il rischio di incidenti, in particolare per i pedoni e i ciclisti, in un centro abitato dove esiste da sempre il problema dell’eccessiva velocità dei veicoli.

Prima dell’intervento vero e proprio sono state realizzate alcune opere intermedie, propedeutiche alla realizzazione della segnaletica orizzontale: in primo luogo sono stati sistemati, in accordo con AIMAG, i tombini stradali che risultavano traballanti, a seguire i tecnici della Provincia di Modena hanno proceduto all’asfaltatura dei tratti maggiormente deteriorati.

Completati questi lavori preliminari, è iniziato il cantiere e i dispositivi già presenti – due rilevatori di velocità, un attraversamento pedonale a chiamata e segnali stradali con limiti di velocità a 50 km/h – sono stati integrati con altri strumenti per disincentivare la velocità, tra cui un’innovativa segnaletica orizzontale e alcuni portali verticali luminosi, finalizzati a far capire in modo inequivocabile agli automobilisti in transito che si tratta di un centro abitato.

Nelle porte d’ingresso di Gorghetto e San Michele sono state realizzate strisce trasversali ad effetto ottico e i cosiddetti “denti di drago”, un’innovativa soluzione di segnaletica orizzontale rifrangente, che dà al guidatore l’impressione di restringimento della corsia di marcia, inducendolo a rallentare. Oltre all’aggiornamento della segnaletica verticale esistente con la sostituzione dei cartelli deteriorati e la ripassatura della segnaletica orizzontale, l’intervento è stato completato da un sistema di segnalazione e illuminazione a led degli attraversamenti pedonali e due dissuasori a radar, per segnalare il superamento del limiti di velocità.

