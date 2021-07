Finale Emilia, ustioni al volto per un saldatore nel corso dei lavori sul ponte Ca’ Bianca

FINALE EMILIA – Nella mattinata di mercoledì 21 luglio, nelle campagne di Finale Emilia, mentre era impegnato nei lavori attualmente in corso al ponte Ca’ Bianca, un saldatore 50enne è stato colpito al volto e agli arti da una scarica, riportando ustioni di secondo grado e un’infiammazione cutanea. L’uomo, trasportato con l’elisoccorso al Centro ustioni dell’ospedale di Parma, si legge sul “Resto del Carlino”, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. A dare l’allarme e a chiamare i soccorsi sono stati i colleghi dell’uomo; sul posto sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, anche i Carabinieri di Finale Emilia e un’ambulanza del 118.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017