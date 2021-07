Il Pettirosso continua a salvare animali: liberati altri 5 caprioli

MIRANDOLA- Sabato 10 luglio, alla festa dell’anniversario della via Vandelli, c’è stata un’iniziativa molto particolare presso il Capanno Guerri di Pievepelago: la liberazione di 5 esemplari di capriolo salvati, curati, riabilitati dai volontari del Centro Il Pettirosso.

E così davanti a un pubblico di varie decine di villeggianti sono usciti uno ad uno i caprioli che sono corsi in un prato circondato da un bosco rimasto ancora abbastanza autentico e naturale.

Proprio i caprioli sono usciti da quelle apposite casse per il loro trasporto, grazie ai numerosi bambini che hanno sollevato il coperchio per vederli: per alcuni è stata la prima volta.

Tutto ciò in presenza della polizia provinciale di Modena, che è intervenuta insieme a nuove leve, per integrare gli ultimi pensionamenti visti nel Corpo.

Intanto i volontari hanno ricaricato in fretta e furia le casse dei caprioli per tornare al Centro dove altre emergenze li stavano aspettando.

Ad oggi il centro ha già recuperato circa 4000 animali.

Ma presto ci saranno nuove iniziative come la prossima edizione della “Notte delle Civette” programmata per il 29 luglio presso la sede del Pettirosso: finalmente questa volta si potrà assistere e, perché no, liberare una civetta se si è fortunati.