Il sindaco di Bomporto e i no vax, la Lega: “Posizione sconcertante”

“Una posizione sconcertante”. Così la Lega commenta le parole del sindaco di Bomporto sui no vax che hanno sollevato un polverone negli ultimi giorni.

Scrive la Lega

Essere sindaco significa prima di tutto rispettare i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti. Andrebbe ricordato al sindaco di Bomporto, che trova una buona idea segnalare con un cartello al collo i non vaccinati. Quello che ha detto – aggiustare il tiro non serve a nulla – è mostruoso. Quale trovata ci dobbiamo aspettare ancora da un simile campione di comportamenti antidemocratici verso chi non si sia ancora immunizzato? Forse il prossimo passo sarà vietare luoghi e attività agli ‘untori’?

Anche la Lega Salvini Premier è favorevole ai vaccini, alla prudenza, soprattutto a tutela delle fasce più deboli, ma non lo è a dare la caccia a chi nutre dubbi o chiede prudenza.

Giovannini si scusi”.

Così Davide Romani, referente provinciale Lega Salvini Premier, sull’uscita social del primo cittadino di Bomporto. Gli fa eco il capogruppo leghista Roberto Garuti.

“Difficile trovare parole nuove di condanna, da aggiungere al coro unanime di sdegno che si è levato dalla cittadinanza di Bomporto, per la posizione sconcertante tenuta dal sindaco Giovannini. Un fatto che fa riflettere sull’atteggiamento che declassa i cittadini a sudditi, colmando la misura che ne impone le dimissioni”.