Imprese. Barcaiuolo (Fdi): smaltire le pratiche per i sostegni a danni terremoto e alluvione

MODENA- “La Regione solleciti il governo per sbloccare i contributi alle imprese per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31 dicembre 2019 in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014“.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere Michele Barcaiuolo (Fdi) che ripercorre tutte la storia di questi tipo di contributi e sottolinea come “ad oggi le somme stanziate (3,5 milioni) per liquidare le prime domande (pervenute con protocollo antecedente il 23 ottobre 2019), sono terminate. La Regione Emilia-Romagna, grazie a un emendamento al Decreto agosto, ha stanziato altri 4 milioni per recuperare quasi tutte le domande di ricostruzione post sisma rimaste inevase e ci risulta, da segnalazione allo scrivente, che le richieste con protocollo successivo al 23 ottobre 2019 siano ancora inevase”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Giunta “se la Regione abbia sollecitato il governo al fine di poter elargire quanto prima le somme inevase e se ci sia una stima delle tempistiche per evadere tutte le richieste ancora in sospeso”.