Incarico di collaborazione occasionale per l’ufficio stampa dell’Unione

MIRANDOLA. CAVEZZO- L’Unione intende affidare, attraverso una procedura comparativa, l’incarico per lo svolgimento delle attività di Ufficio Stampa dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

L’incarico avrà la durata di 12 mesi e sarà possibile inviare la domanda entro il 15 luglio 2021, alle ore 13.

Per tutte le informazioni, per la consultazione dell’avviso pubblico e per la domanda di partecipazione è possibile visitare il sito Unione Area Nord all’indirizzo http://www.unioneareanord.mo.it/Notizie/avviso-per-conferimento-incarico#null

