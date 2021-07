Medolla, discarica via Campana: Aimag comincia i lavori preparatori

MEDOLLA- Dopo il via definitivo, lo scorso dicembre, da parte della Regione Emilia-Romagna arrivato dopo la valutazione delle osservazioni da parte dei cittadini, il progetto di AIMAG riguardante la discarica di via Campana, a Villafranca di Medolla, a partire dai prossimi giorni vedrà il via del primo stralcio di lavori.

Questa fase preparatoria, come da programma, rappresenterà fino alla fine dell’anno principalmente lavori di movimento terra interni all’impianto, stesa di teli impermeabili, stesa di materiale drenante e altri limitati lavori di adeguamento impiantistico. In questa fase non avverrà il conferimento di rifiuti, che avrà luogo solo a partire dal 2022, ma solo di materiale ingegneristico. Il Comune di Medolla, come annunciato durante le riunioni pubbliche con la cittadinanza, ha intrapreso in merito alla discarica di via Campana il percorso di costituzione di un Osservatorio comunale permanente, che avrà il compito di accompagnare e supportare l’Amministrazione comunale nella funzione di controllo del rispetto di tutte le garanzie contenute nel progetto e verificate dagli enti della Conferenza dei servizi, tra cui Arpae e Ausl. “Teniamo fede alla promessa fatta ai cittadini di un ulteriore strumento di trasparenza e partecipazione – commenta il sindaco di Medolla Alberto Calciolari – Aimag si è sempre dimostrato soggetto attento e scrupoloso, tanto che gli ultimi conferimenti nello stesso sito non hanno mai dato luogo a segnalazioni. Ma l’attenzione su un tema di interesse comune resta alta. Una questione che merita solo chiarezza e senso di responsabilità da parte di tutti“.

