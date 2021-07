Medolla, Eurosets tra i partner del TEDx Mirandola. Parteciperà al workshop “Biomedical Valley”

MEDOLLA, MIRANDOLA – Eurosets, azienda del distretto biomedicale di Medolla con 30 anni di esperienza nel settore, fa parte della community di TEDxMirandola per la sua prima edizione. La vita come filo conduttore: il tema “Matters of Life” si sposa infatti con il claim dell’azienda di Medolla “Every Life Matters”, una tematica scelta per celebrare il distretto biomedicale e diffonderne il valore. Eurosets, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’azienda, partecipa anche al workshop “Biomedical Valley”, un’occasione per approfondire tematiche ed eccellenze del territorio, raccontando la salute di oggi e del futuro.

“Sosteniamo TEDxMirandola perché è un’opportunità che permette di non essere isole ma un sistema territoriale unito che si racconta, in un contesto in cui ci si ascolta e si impara a vicenda – commenta Sara Menghini, Global Marketing, Event & Corporate Communication Specialist, tra i partecipanti al workshop Biomedical Valley –. La conoscenza condivisa è un fattore di crescita per una comunità, consente di creare fondamenta utili a far emergere sinergie. Inoltre lo scambio di idee mette in campo una sana competizione, che a sua volta può generare fermento in un settore come quello del biomedicale che guarda al futuro”.

La catena della sopravvivenza: aumentare le possibilità di vita

Sono circa 400mila i casi di arresto cardiaco in Europa ogni anno e, secondo la letteratura scientifica, la percentuale di sopravvivenza è pari al 5%-10%. Studi recenti dimostrano che l’intervento tempestivo e il supporto del defibrillatore possono aumentare le percentuali di sopravvivenza al 30%-40%.

Le azioni che devono essere compiute nella fase di soccorso sono denominate “Catena della Sopravvivenza”, una sequenza da eseguire in successione per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio:

Riconoscimento dell’emergenza dell’arresto cardiocircolatorio e allerta ai Servizi d’Emergenza: l’attivazione istantanea è di fondamentale importanza in quanto si stima che per ogni minuto trascorso le possibilità di sopravvivenza diminuiscano del 10%. Rianimazione cardiopolmonare (RCP): il soccorritore si attiva mediante un supporto vitale di base (BLS) necessario per guadagnare tempo, che consiste ad esempio in manovre quali la ventilazione assistita e la compressione toracica esterne. Le manovre di RCP sono essenziali per garantire l’ossigenazione, la pressione e la portata del sangue. Defibrillazione rapida: L’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico, in grado di riconoscere autonomamente un’aritmia maligna, come la fibrillazione ventricolare, aumenta sensibilmente la possibilità di sopravvivenza del paziente colto da arresto cardiaco. Il Decreto Balduzzi del 2017 ha reso obbligatoria la presenza di almeno un defibrillatore semiautomatico durante gli eventi sportivi e ciò ha permesso di aumentare la sopravvivenza dal 5% al 40%. Il caso del calciatore Eriksen, colpito da arresto cardiaco durante la partita di calcio agli europei, ne è un chiaro esempio; grazie all’intervento di un defibrillatore semiautomatico è stato possibile stabilizzare il paziente e trasferirlo in una struttura specializzata.

Può accadere che, dopo il primo intervento con il defibrillatore semiautomatico, il paziente necessiti di un ulteriore e continuo supporto vitale avanzato: Eurosets ha realizzato ECMOlife, un dispositivo in grado di dare una chance in più al paziente e di ridurre ulteriormente la mortalità in caso di arresto cardiaco.

Grazie all’expertise maturata in 30 anni di attività, nel 2020 fa dunque il suo ingresso sul mercato ECMOlife, il primo dispositivo interamente progettato e realizzato in Italia nella culla del Distretto biomedicale. Questa innovazione tecnologica, grazie all’impiego della circolazione extracorporea, è in grado di supportare le funzioni di cuore e polmoni inserendosi nel quarto anello della catena della sopravvivenza del paziente, un vero e proprio percorso salvavita per l’arresto cardiaco. Il quarto anello è rappresentato Intervento dell’ECMO Team, un team specializzato che ha come obiettivo il supporto vitale avanzato (ALS) e la stabilizzazione del paziente per consentirne il trasferimento in una struttura ospedaliera specializzata.

Grazie alla sua elevata trasportabilità è possibile raggiungere con tempestività il luogo dove si è verificata l’emergenza e poter utilizzare una tecnologia che, fino a poco tempo fa, era possibile solo all’interno delle terapie intensive.

Si stima infatti che sistemi come ECMOlife possano aumentare la percentuale di sopravvivenza fino al 60%.

Persone, territorio e innovazione: un sistema di successo

“Un sistema aziendale di successo è fondato su tre pilastri: persone, territorio e innovazione – commenta Sara Menghini –. Nell’area di pochissimi km dalla sede di Eurosets risiedono tutte le competenze necessarie per la realizzazione di un dispositivo salvavita. Un fatto straordinario realizzato solo grazie alla sinergia tra persone, territorio e innovazione”.

Menghini, nel suo intervento, prosegue ponendo sotto i riflettori l’importanza della competizione: in un contesto globale, l’azienda, per essere competitiva al di fuori del suo distretto, necessita di un territorio supportivo. La forza della Biomedical Valley di Mirandola, seconda solo alla Silicon Valley americana, risiede proprio nel territorio e nell’investimento continuo nelle competenze delle persone che vi abitano.

“Il ruolo di noi aziende del biomedicale è quello di cercare nuove soluzioni ai problemi che ci si pongono e mettere sempre tutto il nostro impegno nel trovarle. Accompagnare il paziente dalla malattia alla guarigione e affiancare i medici nel loro lavoro costituisce la nostra mission dietro le quinte”, conclude Menghini.

