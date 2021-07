Mirandola, Ganzerli (PD): “Da Lodi slogan, ma sono i “numeri” a parlare”

MIRANDOLA- “Da un assessore al bilancio ci saremmo aspettati numeri e dimostrazioni basate sui numeri”: il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Mirandola, Roberto Ganzerli, risponde al neo-assessore Lodi. Ecco la sua nota:

“Da un assessore al bilancio ci saremmo aspettati numeri e dimostrazioni. Il neo-assessore Lodi, invece, preferisce ripetere, con un fiume di parole, gli slogan con i quali la Lega mirandolese ha cercato di nascondere il suo vuoto di progetti e la sua pulsione all’isolamento.

Non è accettabile che, con la responsabilità del bilancio, perda di vista quella “concretezza” che pretende dagli altri. Mirandola perde la sua quota del contributo regionale? Silenzio di tomba. Hanno messo a bilancio 500 mila euro per ricomperare i mezzi dei vigili? Che problema c’é? Tanto ci sono. Spendiamo decine di migliaia di euro per consulenti e avvocati? Ma che importa? Non sono mica soldi della Lega. I maggiori costi di Mirandola? Aspettiamo ancora i conti e, nel frattempo, l’Unione ci trasferisce 900 mila euro di avanzo (accipicchia, che fallimento!).

Intanto gli altri Comuni vanno avanti a progettare una Nuova Unione: evidentemente Lodi non è riuscito a convincerli della sua “impraticabilità”, mentre noi siamo in attesa di scoprire il nuovo ruolo di Mirandola che lui ha in mente (è forse quello in cui comanda uno solo?). Al momento, cari cittadini, accontentiamoci delle parole. Parole, parole e ancora parole”.