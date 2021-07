Nonantola, fallisce un tentativo di “truffa dello specchietto”

NONANTOLA – Arriva attraverso uno dei gruppi Facebook cittadini la segnalazione di un tentativo di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto” a Nonantola. Una donna sarebbe stata seguita da un ragazzo che l’avrebbe accusata di avere rotto lo specchietto della sua auto. Alla donna sarebbe, poi, stata chiesta una somma superiore ai 100 euro per evitare di contattare l’assicurazione. La truffa non sarebbe andata a segno, in quanto la donna, insospettitasi, avrebbe rifiutato di consegnare la somma di denaro al ragazzo, che a quel punto si sarebbe allontanato.

