Poste Italiane, rinnovo del contratto nazionale per mille modenesi

Soddisfazione anche a Modena per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del Gruppo Poste Italiane, firmato dai sindacati Slp Cisl, Slc Cgil, Uilposte Uil, Failp Cisal, Confsal Com e Fnc Ugl Com.ni. L’intesa, si legge nel comunicato stampa diffuso da Cisl Modena, copre il triennio 2021-2023. Sono interessati poco più di mille lavoratori modenesi, il 98% dei quali ha approvato l’ipotesi di accordo nel corso delle assemblee tenute nei giorni scorsi.

“Questo rinnovo contrattuale premia la nostra tenacia e senso di responsabilità – dichiara il segretario generale della Slp Cisl Emilia Centrale, Francesco Balzano – Le nostre organizzazioni sindacali non hanno mai disatteso i principi di unitarietà di azione al fine di salvaguardare gli interessi collettivi di una categoria – i lavoratori postali – che non si è mai risparmiata, soprattutto negli ultimi difficili periodi”.

Per la parte economica è stato concordato un emolumento di 1.700 euro da liquidare in un’unica soluzione con le competenze del mese di luglio. La cifra comprende 900 euro a titolo di vacanza contrattuale relativa all’anno 2020 e 800 euro quale anticipazione sui miglioramenti contrattuali relativi dell’anno 2021. È stato pattuito anche un incremento mensile di 110 euro, di cui 90 euro riversati sui minimi tabellari e 20 euro sui ticket restaurant.

È stato mantenuto l’intero impianto normativo del contratto precedente, integrato con nuove regole su part time e contratti a tempo determinato.

“Abbiamo introdotto il sostegno a politiche di stabilizzazione del lavoro precario e recepito gli accordi aziendali sullo smart working – aggiunge Balzano – Novità rilevanti riguardano le ferie (fruizione frazionata), trasferimenti (riduzione delle distanze per i trasferimenti involontari), festivi (migliorata la parte economica connessa alla doppia coincidenza). Sono stati mantenuti inalterati i trattamenti previsti in caso di malattia, nonostante la volontà aziendale di revisione in peius del comporto e introduzione dell’istituto della carenza (non remunerazione dei primi tre giorni di malattia di ogni singolo evento). È stato incrementato il novero delle gravi patologie”.