Potenziare l’ospedale di Mirandola, da Pd e liste civiche parte la petizione verso la Regione

Il ritorno di Cardiologia, la carenza di posti letto di area medica, l’attivazione del primariato di anestesia, l’ospedale di comunità per dimettere chi non è più in area acuta ma ha bisogno di altre terapie. E il problema del personale che, come ogni anno, con l’estate si fa più complicato. Sono queste oggi le maggiori criticità dell’ospedale di Mirandola secondo chi ci lavora. Per questo il Gruppo Liste Civiche PD Bassa Modenese, unitamente al Coordinamento PD Bassa Modenese, in campo con una petizione rivolta alla Regione Emilia-Romagna, finalizzata a rafforzare l’obiettivo del potenziamento dell’Ospedale di Mirandola. Così la Regione dovrà sicuramente rispondere sulle questioni che ci interessano. Al primo posto, il ritorno a pieno regime di Cardiologia. Senza il rientro di Cardiologia – è stato detto chiaro e tondo nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – non può esserci un primo livello per l’ospedale di Mirandola.

Pd e liste civiche si danno un mese e mezzo di tempo per raccogliere le firme e poi consegnarle a inizio settembre nelle mani del Governatore Bonaccini. Non perché ci si senta in qualche modo “traditi” dal presidente della Regione, è stato messo in chiaro da Simone Silvestri, coordinatore del Partito Democratico Bassa Modenese e da Paolo Negro, capogruppo delle Liste Civiche Pd in Ucman, e non perché si sia in competizione con le associazioni di cittadini che da tempo lottano in difesa dell’ospedale e che una petizione l’hanno già raccolta e depositata in Comune. “Coi coi comitati c’è confronto, questo è uno strumento che in vista del Pal può offrire occasione di dare risposta alla Regione”, spiega Silvestri.

“Abbiamo un rapporto positivo con la Regione, con cui fin da subito noi abbiamo scelto un approccio muscolare – argomenta Negro – perché riteniamo che questo territorio meritasse di più e noi abbiamo posto la questione a tutti i livelli. Non ci sentiamo traditi perché sono stati fatti passi in avanti importanti, quello di Mirandola sarà il distretto che, a parte Carpi per il nuovo ospedale, avrà gli investimenti più significativi è Mirandola, ed è frutto anche di questo lavoro: 50milioni di euro di cui 29 già finanziati”

Sui miglioramenti realizzati all’ospedale di Mirandola negli ultimi due anni si spende Carlo Tassi, presidente della Commissione Sanità dell’Unione Comuni Area Nord Gruppo Liste Civiche PD Bassa Modenese.

Molti risultati sono stati già portati a casa: il primariato di Pneumologia, quello di Ostetricia – nonostante ci sia ancora la delega per il funzionamento,- il primariato di Chirurgia ora è autonomo e non più a scavalco con Carpi. Ora con i nuovi pensionamenti si attende il bando per il primariato di Ortopedia, per Radiologia e per il Pronto Soccorso: i primari devono essere di Mirandola, e non a scavalco Altri risultati, la nuova Tac e l’osservazione breve pediatrica h 24 per tutelare maggiormente chi viene a partorire a Mirandola e tenere qui chi arriva coi bimbi in pronto soccorso. La sperimentazione di aree omogenee realizzata dopo il terremoto, quando vennero messi insieme Medicina interna, Cardiologia e Pneumologia e un unico personale che ruotava su più funzioni, non ha funzionato, bisogna prenderne atto. E’ urgente il rientro di Cardiologia, promesso a più livelli, visto che ormai la necessità di dover tenere isolati per forza i malati di Covid ora non c’è più. Ma di Cardiologia e dei suoi posti letto ancora non se ne parla e non si capisce bene perché.

Illustra Orville Raisi, vice presidente Commissione Sanità | Gruppo Liste Civiche PDBassa Modenese

Il personale è uno dei punti più critiche sia per le professioni sanitarie che per i medici. Sono stati tagliati 30 mila posti in dieci anni, e ne soffriamo di più in quanto territori periferici.

La petizione non è strumento solo per tenere alta l’attenzione ma è un elemento fondamentale per dare sostanza a quanto concordato e deciso per potenziare l’ospedale di Mirandola.

Gli elementi innovativi che abbiamo visto in questi ultimi due anni non c’erano mai stati, è davvero un potenziamento. Ma dobbiamo anche ripristinare ciò che era presente in termini di offerta ospedaliera prima del terremoto.

Perché, magari non colpevolmente, penando di aggiornare i modelli ospedalieri si sono presi il modello delle aree omogenee che qui non hanno funzionato, anche per scarsa attenzione sulla sua realizzazione.

Occorre dunque dare una mission all’ospedale di Mirandola, ovviamente nell’ambito della rete ospedaliera provinciale e dare un ruolo anche alle unità operative e ai Reparti che c’erano.

Il che, non è una guerra tra territorio: tutti devono avere la stessa possibilità di accesso ai servizi. Se noi siamo orfani di una Cardiologia, l’Ausl deve farsi carico di trovare il personale necessario per costituire a Mirandola un reparto che abbia posti letto, tecnologie, infermieri e medici.

