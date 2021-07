Ravarino, Partito Democratico: “Ottimo segnale le 3 classi prime nella Primaria”

RAVARINO- “Soddisfatti per l’assegnazione di un insegnante in più che consentirà l’attivazione di tre classi prime: un segnale che evidenzia come non si debba definire l’organico di una scuola basandosi solo su rapporti statistici”. Lo afferma il Partito Democratico di Ravarino, con una nota del segretario del Circolo e vicesindaco Moreno Gesti e dell’assessore alla Scuola Patrizio Piga:

“Il tema si pone e si porrà ogni qualvolta il numero di ragazzi sarà troppo basso per formare tre prime classi piene ma, allo stesso tempo, troppo alto per formarne solo due: è questa, infatti, la strettoia che ormai da alcuni anni caratterizza il nostro Comune. La curva demografica vede, in generale, un calo dei ragazzi in età scolastica: questa circostanza non deve però servire per tagliare risorse alla scuola, ma andrebbe colta come un’occasione per migliorare la qualità della didattica grazie a un contingente di insegnanti adeguato e in grado di rispondere appieno anche alle situazioni di fragilità degli studenti; è quindi importante, anche alla luce delle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di istruzione, prevedere e consentire la formazione di classi con un numero di alunni anche inferiori agli attuali parametri ministeriali”.