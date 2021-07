Scommesse illegali: chiuse 4 agenzie abusive

REGGIO EMILIA- La guardia di finanza di Reggio Emilia ha smascherato un giro di scommesse sportive illegali, mettendo i sigilli a quattro agenzie abusive del capoluogo e oscurando la piattaforma online di Aleabet – bookmaker con sede in Austria, priva delle autorizzazioni necessarie del Monopolio per operare in Italia – al quale i centri erano convenzionati.

L’operazione, denominata “Lock Up”, ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale reggiano.

Le indagini sono scattate nel luglio 2020: i primi campanelli d’allarme erano state le “affiliazioni” al marchio austriaco che ha fornito alle agenzie, come una sorta di franchising, computer e apparecchiature. Dagli accertamenti era inoltre emerso come i centri non avessero avuto l’ok dal questore per aprire una sala scommesse.

Durante il lockdown, inoltre, le quattro agenzie erano rimaste aperte sfruttando l’apertura della partita Iva per cartolerie, phone center o centro di elaborazione dati, incongrue però rispetto alla reale attività esercitata all’interno.

Infine, non essendo collegati al totalizzatore di rete gestito da Adm – sarebbero emerse anche evasioni sull’imposta unica delle normative che regolano giochi e scommesse.

Le indagini degli inquirenti continuano per attenzionare la filiera che porta a gestori, intestatari e intermediari.

