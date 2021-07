Teatri del Cimone: dal 1 agosto 40 spettacoli nei borghi e aree verdi in 4 comuni dell’Appennino

MODENA- Sono 40 gli eventi teatrali che si svolgeranno dal’1 al 22 agosto nei comuni di Fanano, Sestola, Montecreto e Riolunato.

Un autentico festival, giunto alla sua quinta edizione, realizzato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, dell’Unione del Frignano, della Fondazione di Modena e di tutti i comuni che ospitano gli eventi.

Il progetto è incentrato sulla “residenza creativa” di oltre 30 artisti, da tutta Italia, ospitati nell’ex- convento di Montecreto, che saranno protagonisti degli spettacoli in programma nei borghi e nelle aree verdi.

Puntando sul rapporto tra ambiente e creatività, il festival è unico nel suo genere poiché è gestito e diretto interamente da artisti che accolgono altri artisti per rivolgersi a tutte le fasce di pubblico con performance ed eventi.

Come ha sottolineato nel corso della presentazione Leandro Bonucchi, sindaco di Montecreto, “la rassegna rappresenta anche un’opportunità per turisti e residenti per scoprire e godere, in assoluta sicurezza, di aree verdi suggestive come il nostro Parco dei castagni dove si svolgono diverse rappresentazioni”, mentre per Marisa Burchi, consigliera comunale con delega alla Cultura di Sestola “il contatto quotidiano delle compagnie residenti e gli spettacoli sempre freschi, alternativi e di estrema qualità, trasformano i luoghi del nostro quotidiano che non sono più gli stessi”.

Il direttore artistico Riccardo Palmieri ha parlato di “teatro inteso nel suo senso più ampio a servizio delle persone, per condividere in modo differente gli spazi solitamente attraversati o visitati durante le escursioni o abitati dai residenti”.

Paola Guiducci, assessora alla Cultura del Comune di Fanano, evidenzia come la rassegna sia cresciuta nel tempo, “portando il teatro fuori dai sui luoghi convenzionali, abitando borghi, sentieri, boschi, intrecciando relazioni con il pubblico e con le istituzioni, promuovendo una rete di proposte culturali per l’estate di altissima qualità”.

Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza nel rispetto della normativa anti Covid- 19, per questo è obbligatoria la prenotazione a tutti gli eventi.

Informazioni sulla pagina Facebook “Teatri del Cimone”.