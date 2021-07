Tenta furto al centro commerciale: fermato dalle guardie giurate e arrestato dai Carabinieri

MODENA – I Carabinieri della stazione di Modena viale Tassoni, alle 19.10 di lunedì 19 luglio hanno tratto in arresto una persona di origini tunisine, per tentata rapina impropria. Quest’ultimo, presso il centro commerciale i Portali di Modena, ha tentato di rubare materiale elettronico dal valore di circa 140 euro, ma è stato individuato e bloccato dalle guardie giurate addette alla sicurezza. Nel tentativo di darsi alla fuga, ha avuto una colluttazione con queste ultime, arrivando anche a sferrare un morso una di esse. I Carabinieri della stazione di viale Tassoni sono tempestivamente giunti sul posto e hanno proceduto all’arresto. Condotto in mattinata di martedì 20 luglio al giudizio direttissimo, dove all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Castelfranco.

