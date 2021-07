Viabilità, flash mob Lega: “Subito la quarta corsia dell’A1”

Flash mob del gruppo Lega Emilia-Romagna, nella mattinata di mercoledì 21 luglio, sotto alla sede dell’Assemblea legislativa della Regione, per rivendicare la realizzazione della quarta corsia A1 fra Modena (interconnessione con A22) e il confine regionale a Piacenza.

“Il Prit 2025, nella sua formulazione finale, approvato dalla Giunta al termine della passata Legislatura riportava la previsione di 1.300 milioni di euro per la realizzazione della quarta corsia dell’Autostrada A1 fra Modena Nord e Piacenza. Ebbene il Defr 2021-2023 non contiene riferimento alcuno alla IV corsia autostradale dell’A1 evidenziando così come la previsione contenuta nel Prit 2025 fosse evidentemente frutto di mera speculazione politica per sfruttare l’effetto annuncio a soli fini elettorali da parte del governatore Stefano Bonaccini. La quarta corsia è necessaria, serve che la sua realizzazione avvenga al più presto” ha commentato il capogruppo Lega Er, Matteo Rancan, che sul tema aveva presentato un emendamento apposito, poi bocciato dalla maggioranza dell’assemblea legislativa regionale.