Cavezzo, il 7 agosto Sagra di San Gaetano e Festa della Pera

CAVEZZO – Sabato 7 agosto, in occasione di San Gaetano, patrono della Provvidenza, a Cavezzo riaprirà al culto l’Oratorio a lui dedicato, dopo il restauro post-sisma, con una S. Messa alle ore 19. La Sagra di san Gaetano è sempre stata una data molto sentita: per chi lavorava in campagna alla raccolta delle pere era una occasione di ritrovo nelle calde sere d’estate, con le bancarelle, la musica e i fuochi artificiali. Chi abitava in paese ne approfittava per sfuggire alla calura estiva con un bel giro in bicicletta.

Per recuperare le tradizioni anche quest’anno si terrà, dopo la Messa, presso il parco di Tinti Vanni IMVA in via Uccivello 6, in programma la III° Festa della Pera, con pizza e dolce a base di pera, musica tradizionale col duo di Bologna GRE.VAN, giochi a tema e mostra fotografica “La raccolta delle pere”, e forse fuochi artificiali. La Festa è realizzata col contributo del Comune di Cavezzo. Si prenota il tavolo e la pizza al numero 339 587 66 19, euro 12,00.

