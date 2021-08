Cavezzo, proposta cittadinanza onoraria per la professoressa Nicoletta Vecchi Arbizzi

“Durante l’ultimo Consiglio comunale, abbiamo proposto di conferire la cittadinanza onoraria a Nicoletta Vecchi Arbizzi, persona cui tutta la Bassa dovrebbe essere riconoscente con le motivazioni che seguono nel testo sottostante. Auspichiamo una votazione unanime e che una decisione simile venga presa anche negli altri comuni facenti parte di Ucman;

PREMESSO CHE:

L’Ospedale di Mirandola è stato via via depotenziato nel corso degli ultimi due decenni e che la pandemia ci ha ricordato, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia importante una sanità efficiente per la salvaguardia di un territorio;

CONSIDERATO CHE:

tutte le forze politiche regionali e locali sembrano convergere all’unanimità nella difesa dell’Ospedale di Mirandola con l’intenzione di agire anche attraverso la revisione del PAL, come abbiamo già avuto modo di discutere anche nel presente Consiglio comunale approvando mozioni ad esso inerenti;

SOTTOLINEATO CHE

l’Ospedale di Mirandola Santa Maria Bianca si è finora retto in larga parte sulle donazioni di privati coordinate dall’associazione “La nostra Mirandola ODV”, presieduta dalla professoressa Nicoletta Vecchi Arbizzi, la quale con un costante impegno personale, si è battuta in modo fattivo e concreto per tutelare la salute dei cittadini della Bassa.

IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Cavezzo alla professoressa Nicoletta Vecchi Arbizzi come doveroso ringraziamento per il suo impegno civico a favore del territorio dell’Area Nord di Modena”.