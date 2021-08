“Difetto di esecuzione”, si demolisce il portico nella scuola appena inaugurata di Mirandola

MIRANDOLA – “Difetto di esecuzione”, riaprono i cantieri nella scuola appena inaugurata di Mirandola. Si tratta della scuola materna ‘Montessori’ di San Giacomo Roncole, frazione di Mirandola, dove sarà demolito il portico in cemento che decora l’ingresso della struttura. La scuola era stata inaugurata pochi mesi fa, ad aprile, e subito i genitori si erano accorti che qualcosa con andava, tanto che avevano redatto un esposto arrivato sui tavoli del Comune dove si faceva notare che le mura portanti del portico non fossero proprio dritte. Un problema confermato anche dal sopralluogo dei Vigili del fuoco che è avvenuto nei giorni scorsi. Non è stato riscontrati pericoli immediato, ma sono stati prescritti nuovi approfondimenti che avrebbero necessitato di molto tempo, così, non essendo quel portico una parte della costruzione strutturale, si è dunque deciso di abbattere tutto, di modo da aprire la scuola a settembre senza disagi per bambini e famiglie.

“L’eccessiva deformazione dei setti, ovvero dei muri esterni, ben visibile ad occhio nudo, aveva allarmato progettista, direttore lavori e amministrazione, ha ricostruito la vicesindaca di Mirandola Letizia Budri – Il risultato delle indagini, verifiche analitiche e prova di carico aveva permesso di determinare che il problema era da imputarsi ad un difetto di esecuzione e quindi ad una presumibile responsabilità dell’impresa. Le verifiche di sicurezza statica e sismica, invece, avevano dato esito positivo e pertanto, nonostante la deformazione rilevata, essendo la struttura ritenuta sicura staticamente e sismicamente aveva avuto luce verde per l’apertura della scuola. Nonostante l’esito delle indagini e collaudo positivo, alcuni cittadini avevano legittimamente fatto un esposto ai vigili del fuoco preoccupati per la deformazione delle solette in cemento”

