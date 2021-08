Elezioni Finale Emilia, la Lega: “L’unico candidato di centrodestra è Sandro Palazzi”

“L’unico candidato di centrodestra è Sandro Palazzi”. Lo rivendica la Lega Salvini premier, intervenendo sul posizionamento in vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune a guida leghista.

Scrive in una nota Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini premier:

C’è un solo candidato che rappresenta il centro destra alle prossime amministrative di ottobre ed è Sandro Palazzi. L’attuale sindaco infatti è appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi con l’Italia, più tutti i civici di centro destra uniti per sostenere un secondo mandato e sviluppare pienamente il progetto cominciato cinque anni fa in discontinuità con i governi di sinistra e la difficile situazione da essi ereditata.

I cittadini di Finale Emilia devono sapere che chiunque altro si spacci per candidato di centrodestra in realtà non lo è. Attenti dunque a non essere fuorviati da chi non rappresenta le formazioni dello schieramento, che si riconosce invece in Palazzi. Solo lui, infatti, corre presentandosi con i simboli di tutti i partiti, a differenza di chi millanta un sostegno che non ha.