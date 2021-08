Finale Emilia, a fuoco il tetto dell’ex zuccherificio: evacuati i residenti

FINALE EMILIA- Sei le squadre dei vigili del fuoco- arrivate da Finale, Modena, Carpi, San Felice e Bondeno- intervenute per spegnere il violento incendio che, nel pomeriggio di giovedì 26 agosto, ha semidistrutto il tetto del grande condominio di via Resistenza.

Gli inquilini sono stati immediatamente evacuati e qualche anziano portato in ospedale per controllare che non fosse rimasto intossicato.

I soccorsi hanno lavorato fino a sera e soltanto intorno alle ore 20 gli ultimi fuochi sono stati spenti e i residenti hanno cominciato a rientrare in casa.

Spetterà ai vigili del fuoco accertare l’origine del rogo, in prima battuta è cominciata a circolare la voce di un errore da parte di qualche operaio, di un cannello utilizzato per le saldature sui rotoli isolanti a base di catrame con una fiammella dimenticata.

Il condominio infatti è da oltre un mese interessato da lavori di ristrutturazione e le facciate sono ricoperte dai ponteggi con i teli di protezione.

Nelle prossime ore, con l’intervento dei periti delle assicurazioni, verrà fatta una prima stima dei danni.

