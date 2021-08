Laghetto parco Estense, Noi SanFeliciani: “Una storia di sprechi ed errori”

SAN FELICE – Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il gruppo consiliare Noi SanFeliciani interviene sulla questione dell’interramento del laghetto del parco Estense, schierandosi a difesa dell’Amministrazione comunale e rispondendo alle critiche giunte dall’opposizione:

“Ma che fine ha fatto il ponte del laghetto del parco Estense, nei pressi della piscina, si chiedono stupiti autorevoli esponenti della politica Sanfeliciana? Chissà magari facendo anche un pochino gli gnorri…Ebbene questa è una storia di sprechi, errori, pressapochismo e, perché no?, bruttezza che merita di essere raccontata.

C’erano una volta due graziosi ponticelli in legno che svettavano sull’isolotto del laghetto del parco Estense e che si inserivano nel contesto ambientale. Ma si sa, tutti i manufatti, specialmente quelli in legno, con il tempo, hanno bisogno di manutenzione e quindi, la passata Amministrazione comunale decide per la loro rimozione e smaltimento e per la ricollocazione di un solo ponte in ferro al posto dei due graziosi ponticelli. L’opera che viene partorita è di una bruttezza quasi assoluta, certo più adatta al camminamento di un sementificio che a un idilliaco parco nel cuore della Bassa.

Intanto vengono spesi 6.100,00 euro per smontare i ponti in legno, 23.790 per realizzare la “bruttura” in ferro, 10.882,40 euro per sistemare le staccionate laterali e 3.660 € per una stele in ferro, di non meglio identificato artista. (cfr. determina 460-2018). Poi già che si spendeva, perché non mettere a posto i camminamenti in autobloccante, investendo altri 22.752,38. (cfr determina 454-2018). Con totale di quasi 70.000 euro ed un risultato totalmente fallimentare.

Peccato però, che una volta pronto il ponte in ferro, ci si accorge che mancano alcune piccole cosucce non da poco e cioè un progetto sismico, un progettista, un collaudatore ed una pratica edilizia da approvare. Se ne vanno così altri 2.500 euro per il progetto e 1.000 per il collaudo. Il ponte se lo ritrova in tutta la sua bruttezza l’attuale Amministrazione comunale, ennesimo progetto partito da lontano, o disastro partito da lontano, se preferite, ereditato dagli attuali amministratori. Perché poi salta fuori che non è finita qui. Per posizionare il ponte andrebbe effettuato un ulteriore intervento sulle spalle su cui dovrebbe poggiare (non previsto e non finanziato) che potrebbe comportare un’altra spesa di almeno 11.000 euro!!!!!

L’Amministrazione decide quindi di fermarsi: 80.000 euro, a tanto ammonterebbe l’importo complessivo, per un simile orrore. Noi personalmente pensiamo siano davvero, davvero troppi. Nel frattempo, però il parchetto, abbandonato a se stesso da anni di incuria è diventato regno incontrastato di nutrie, tartarughe, anatre e zanzare con gli enormi conseguenti problemi di igiene che hanno portato l’Amministrazione attuale a decidere di interrare il laghetto.

Reputiamo quindi che sia davvero curioso che ora qualcuno accusi l’attuale Amministrazione della scelta di chiudere il laghetto a fronte di un quasi progetto (ereditato) molto discutibile sul piano estetico, poco meditato e peraltro smisuratamente costoso, che nulla aveva a che vedere con la valorizzazione del sito. Operazione che certamente non porrà la comunità sanfeliciana ad altri esborsi totalmente incontrollati”.