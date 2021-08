Nonantola, coppia newyorkese visita Villa Emma

NONANTOLA- Venerdì 20 agosto il Comune di Nonantola ha ospitato Hillel Sussman e sua moglie Erica Steinberg: il nonno di Hillel, Hans, era uno dei ragazzi ebrei ospitati a Villa Emma tra 1942 e 1943, e così la coppia newyorkese, nel corso del suo viaggio di nozze in Italia, ha voluto visitare il nostro Paese.

“Un momento toccante e significativo per tutti noi, che ha confermato come la straordinarietà dell’atto di accoglienza e solidarietà che la nostra comunità fece quasi ottant’anni fa, travalichi le generazioni e, in questo caso, gli oceani- ha scritto sui social la sindaca di Nonantola Federica Nannetti- Ringraziamo la Fondazione Villa Emma, Sara e Laura, per l’organizzazione della visita e per il puntuale racconto delle vicende che videro interessato Hans Sussman. Un doveroso ringraziamento anche alla famiglia Giacobazzi, che ha aperto ai nostri ospiti le porte di Villa Emma”.

