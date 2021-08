Ospedale Mirandola, il sindaco Greco: “Mancano le azioni concrete”

È il Santa Maria Bianca ad essere al centro dell’attenzione del sindaco di Mirandola, Alberto Greco, in visita nei giorni scorsi alla struttura insieme all’assessora alla Sanità del Comune, Antonella Canossa.

“Abbiamo ritenuto opportuna una visita per prendere visione dei lavori e trattenerci anche col personale, dato il momento favorevole. Come del resto abbiamo appreso dell’intervento relativo all’area del centro prelievi (temporaneamente trasferito al punto vaccinale), indispensabile per realizzare migliori condizioni di assistenza, cura ed anche di lavoro per gli operatori. Lavori importanti che però non cambiano la situazione complessiva della struttura e non danno riscontro alcuno a quanto è stato chiesto da noi più volte ad Ausl e Regione”.

“Abbiamo visto – riprende il sindaco – che gli hub Policlinico e Baggiovara si sono strutturati potenziando le terapie intensive, sia l’Azienda Ospedaliera che l’Ausl hanno assunto personale per le attività negli ospedali, sul territorio e la campagna vaccinale. A Carpi per il nuovo ospedale addirittura è arrivato il Ministro della Salute. A Mirandola, per contro, poco si muove, se non nulla. Per quanto riguarda Cardiologia, del suo rientro al Santa Maria Bianca ancora non c’è traccia e il pronto soccorso, il cui restyling è stato magnificato in questi giorni, ha una guardia cardiologica per sole 12 ore e non h24. Senza contare le dimissioni dalla struttura ospedaliera mirandolese del primario dell’unità di cardiologia di Carpi-Mirandola, quando sarebbe stato opportuno da parte di Ausl, accettarle a compimento del rientro dell’unità. Ausl invece anziché chiarire ci parla di investimenti per milioni di euro, di sistema sotto stress e, che non è pensabile un rientro della cardiologia a Mirandola.

Tutto questo, mentre apprendiamo che la futura medicina d’urgenza e i posti letto di semintensiva pneumologica, saranno collocati al posto dei letti cardiologici e dei letti monitorati cardiologici di un tempo. Quindi, cosa dobbiamo pensare? A marzo 2021 – prosegue il sindaco – è stata richiesta al presidente Bonaccini, all’assessore regionale Donini, alla direttrice generale Petropulacos e ad Ausl Modena la disponibilità ad un videoincontro per avere riscontri sulle azioni volte ad assicurare la continuità del punto nascita di Mirandola; alla disponibilità data da AUSL, non è mai seguita alcuna risposta dalla Regione.

Stessa sorte è toccata, al momento, anche alla mozione votata all’unanimità nel Consiglio Comunale del 5/10/2020 che richiede la revisione del PAL (fermo alla versione 2011-2013) e che assicuri all’ospedale di Mirandola la parificazione a Carpi. Da Regione, CTSS (Conferenza Territoriale Socio Sanitaria) solo silenzi. Così come nel vuoto è caduta la lettera alla Direzione Ausl Modena il giugno scorso su carenza di organico e riduzioni del servizio di salute mentale.

Quindi, se tutte le azioni che un ordinamento democratico ci consente di percorrere restano inascoltate, cos’altro ci resta? È sotto gli occhi di tutti il depotenziamento della struttura ospedaliera come del suo organico. E poco fanno le ripetute proiezioni di slides sul programma di investimenti sempre e solo sull’esistente. Quello che traspare in modo evidente è che non si vuole prendere in considerazione di realizzare un nuovo corpo di fabbrica dove alloggiare nuove funzioni, perché nella realtà non si vuole potenziare Mirandola. E questo, nonostante le straordinarie professionalità che ancora vanta ed un bacino di utenza che supera gli 80mila cittadini”.