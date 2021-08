Porto Garibaldi, bimbo di 6 anni rischia di annegare

Era andato con la famiglia nella spiaggia libera di Porto Garibaldi, poi il bagno e la paura. E’ quanto accaduto a un bambino di 6 anni, che ha rischiato di annegare in mare.

Era mezzogiorno quando è scattato l’allarme. Il piccolo annaspava, era in difficoltà. Subito i bagnanti e i bagnini si sono attivati per prestare soccorso e riportarlo a riva in attesa dei sanitari giunti con l’elisoccorso. Il piccolo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Cona.

