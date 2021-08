Rissa tra giostrai alla festa di fine estate di Rovereto

NOVI DI MODENA – Rissa tra giostrai alla festa di fine estate di Rovereto. E’ accaduto venerdì nella frazione di Novi di Modena dove è in corso la sagra. Quando tutto era finito, con le giostre chiuse, in tarda notte, le forze dell’ordine sono dovute intervenire tra le roulotte per sedare una rissa. Non risultano feriti gravi

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017