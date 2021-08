Servizi Demografici, a Bastiglia l’agenda digitale è online

Dal 03 di Agosto 2021 è possibile prenotare on line gli appuntamenti con i Demografici per i seguenti servizi:

anagrafe canina

cerfificati anagrafici e di stato civile

autenticazioni di copia, di firma e di foto

carte di identità.

Al fine del rilascio della carta d’identità, in formato elettronico (CIE), si rammenta che occorre presentarsi presso lo sportello muniti di:

– Una fotografia formato tessera. La fototessera, non più vecchia di 6 mesi, deve essere su fondo bianco, con posa frontale, capo scoperto ad eccezzione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi relgiosi (purchè il viso sia ben visibile)

– Il Modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l’espatrio nel caso di minore accompagnato da un solo genitore

– carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure

– denuncia, in originale, di furto o smarrimento della precedente carta d’identità in corso di validità, resa presso le Autorità competenti;

– tessera sanitaria/codice fiscale (Carta Nazionale dei Servizi)

– Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, per cittadini non comunitari

– Passaporto o documento di riconoscimento dello straniero (comunitario e extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità

La carta d’identità elettronica è rilasciata solamente in presenza del diretto interessato.

I posti disponibili (colorati in verde) possono essere scelti direttamente sul calendario.

Si rammenta che per ogni appuntamento è possibile erogare un solo servizio (es. una sola carta di identità), pertanto, se il cittadino dovesse necessitare di più servizi, occorre che prenoti più appuntamenti.

Non è richiesto lo SpID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o altra forma di riconoscimento personale.

