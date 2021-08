Soliera, incidente sul lavoro: operaio ferito da un muletto

SOLIERA – Nuovo incidente sul lavoro in provincia di Modena, questa volta, fortunatamente, con conseguenze meno gravi rispetto a quelle dei casi avvenuti nelle scorse settimane, che hanno portato alla morte dell’operaia Laila El Harim a Camposanto e al ricovero in gravi condizioni di un tecnico colpito da una scarica elettrica a Fiorano Modenese.

A Sozzigalli di Soliera, venerdì 13 agosto, si legge sulla stampa locale, un operaio di una ditta di noleggio di piattaforme aeree di via Carpi Ravarino è rimasto ferito mentre era al lavoro: un piede dell’uomo, 50enne, è finito sotto ad un muletto che stava compiendo una manovra. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza che ha portato l’operaio all’ospedale, ma, fortunatamente, per l’uomo le conseguenze non sembrerebbero gravi.

