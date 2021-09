Acetaie Aperte 2021: una performance teatrale racconta i 400 anni di storia di Acetaia Giusti

MODENA- Domenica 26 settembre 2021, anche quest’anno in occasione di Acetaie Aperte, il Museo Giusti prenderà vita, offrendo una visita guidata suggestiva, unica ed emozionante.

I visitatori potranno rivivere l’evoluzione di Acetaia Giusti attraverso i personaggi che ne hanno fatto la storia, in una straordinaria performance teatrale tra le sale del Museo e le Antiche Acetaie.

Il racconto toccherà i temi e le vicende più importanti della storia della Giusti: partendo dalla tradizione di offrire l’Aceto Balsamico come dote o dono ai propri cari, passando per il ricordo delle numerose Esposizioni Universali in cui la famiglia ha preso parte alla fine dell’800, fino alla ricetta scritta da Giuseppe Giusti per realizzare un “perfetto Aceto Balsamico di Modena”.

La visita prosegue tra le botti storiche dell’Antica Acetaia, dove l’Aceto Balsamico Giusti riposa per anni prima di essere prelevato. Qui, il visitatore sarà inebriato dal profumo intenso dei legni e dagli aromi balsamici che si diffondono nell’ambiente e scoprirà tutti i segreti della produzione dell’Aceto Balsamico di Modena.

Infine, il viaggio nel tempo e nello spazio fra i ricordi e le botti storiche della famiglia Giusti si concluderà con la degustazione in purezza di alcuni dei migliori Aceti Balsamici Giusti, per apprezzarne gli aromi, i profumi e le diverse sfaccettature.

Le performance inizieranno alle 9:30 e si ripeteranno ogni 30 minuti fino alle 17:30.