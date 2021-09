Aimag, i sindacati ai sindaci: “Stop campanilismi, chiarire prospettive strategiche”

Preoccupa i sindacati la rottura politica tra i soci pubblici di Aimag che ha portato alle dimissioni del sindaco di Poggio Rusco Fabio Zacchi, presidente del patto di sindacato:

“Dalle dichiarazioni apparse sulla stampa si ha quasi l’impressione che le divergenze tra i sindaci siano soprattutto di natura campanilistica e geopolitica – affermano Manuela Gozzi (segretaria generale Cgil Modena), Domenico Chiatto (segreteria Cisl Emilia Centrale) e Luigi Tollari (segretario generale Uil di Modena e Reggio) – Pertanto auspichiamo un rapido chiarimento tra i rappresentanti della componente pubblica di Aimag e una discussione seria sul merito della scelte circa il progetto industriale.

Noi non siamo pregiudizialmente favorevoli né ostili a un’integrazione con Hera piuttosto che a un patto con Tea. È chiaro – continuano Gozzi, Chiatto e Tollari – che Aimag deve crescere e, perciò, ha bisogno di un partner industriale e finanziario forte. Chiediamo ai Comuni, che detengono la maggioranza delle quote azionarie, di mettersi d’accordo sulle prospettive strategiche.

Per noi è fondamentale la garanzia che il controllo di Aimag resterà in mano pubblica, che ne siano salvaguardate autonomia, direzione operativa, clausola sociale, qualità normativa e retributiva del lavoro. Inoltre va mantenuto uno stretto rapporto con il territorio di riferimento e – concludono i rappresentanti di Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil di Modena e Reggio – confermato l’impegno a erogare servizi di alta qualità con tariffe eque e sostenibili per famiglie e imprese”.