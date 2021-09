Alluvione Nonantola, il Comitato lancia uno sportello di assistenza

NONANTOLA- Uno sportello di assistenza per aiutare tutti i nonantolani colpiti dall’alluvione nella compilazione dei moduli per la richiesta dei rimborsi: é questa la “risposta” del Comitato alle ultime dichiarazioni della sindaca di Nonantola Federica Nannetti nelle quali la prima cittadina ha lamentato la poca collaborazione dimostrata dal Comitato.

“Visto che siamo stati tirati in ballo- scrive il Comitato- rispondiamo a modo nostro ovviamente e in maniera costruttiva”.

“In questi nove mesi ci saremmo aspettati alcuni chiarimenti da parte della sindaca sulla situazione dell’argine: su cosa sia stato fatto dal 2014 al 2020 e su cosa si intenda fare per mettere in sicurezza quel tratto fragile– spiega il Comitato- Non accettiamo di sentire termini come ‘evento calamitosi’ che spostano l’attenzione (e le possibilità di ottenere rimborsi precisi). L’unico termine che vogliamo sentire è ‘rottura dell’argine’. Chiaro, preciso e che da l’idea di quanto le responsabilità di ciò che è avvenuto sia ‘umana’ e non sovrannaturale”.

“Abbiamo sempre voluto accompagnare ed essere accompagnati dalle istituzioni nonantolane e regionali, consci che solo con un lavoro di squadra avremmo ottenuto dei risultati per tutti e tutte. Così non è stato. Forse facciamo le domande sbagliate? Può essere. Sia chiaro però che continueremo a farle”.

Dall’8 settembre, in piazza della Liberazione a Nonantola, lo sportello sarà a disposizione dei nonantolani e il Comitato supporterà i cittadini per l’ottenimento del rimborso al 100%.

“La porta sarà aperta a tutti e tutte coloro che hanno bisogno, davvero, di noi e di ciò che stiamo facendo” –conclude il Comitato.

